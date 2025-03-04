Peskov, Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki bazı önemli konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, ABD'nin Rusya'ya yönelik bazı yaptırımları kaldırabileceği iddialarını değerlendirdi. "Sadece resmi kaynaklardan gelen açıklamalara odaklanmalıyız. Kimse böyle açıklamalarda bulunmadı. Şu anda yoğun bir haber akışı ve bir bilgi kakofonisi var." diyerek, iddiaların doğruluğuna dair temkinli bir yaklaşım sergiledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile yakın zamanda kişisel bir temas planının olmadığını belirten Peskov, aynı zamanda Rusya'nın, ABD ile İran arasında yapılacak nükleer program görüşmelerinde arabuluculuk yapma önerilerine de yanıt verdi. Peskov, "Putin, İran'ın nükleer programına ilişkin sorunun tümüyle barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini defalarca söyledi. Rusya, İran'ın müttefiki olarak bu sürece katkı sağlamak için her şeyi yapmaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Peskov, ayrıca ABD ve Rusya'dan heyetlerin İstanbul'da gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, olası yeni bir görüşme tarihiyle ilgili, "Bugün veya yarın olmayacak." dedi.

Öte yandan, Rus haber kanalı Zvezda'da yer alan bir habere göre, Peskov'un Rusya'nın İran konusunda arabuluculuk yapacağı iddialarına ilişkin "Genel olarak, evet, öyle." şeklinde bir açıklama yaptığı belirtildi. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da, 18 Şubat'ta Riyad'da gerçekleşen Rusya ve ABD temsilcilerinin İran konusunda ayrı görüşmeler yapma konusunda anlaştığını duyurdu.