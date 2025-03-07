Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alan yeni bir saldırı dalgası başlattı. Ukrayna Enerji Bakanı Herman Haluşçenko, Rus ordusunun 7 Mart sabahı gaz ve elektrik tesislerine büyük çaplı füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Haluşçenko, “Rusya enerji terörüne devam ediyor. Kurtarma ekipleri ve enerji çalışanları hasarın giderilmesi için çalışıyor. Enerji ve gaz tedarikinin istikrarı için gerekli tüm önlemler alınıyor” dedi. Bakan, yeni saldırılar olabileceğini belirterek halka sığınaklarda kalma çağrısı yaptı.

FÜZELER VE İHALARLA SALDIRDI

Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne göre, Rusya Karadeniz’den Kalibr tipi seyir füzeleri fırlattı. Ayrıca, Kolsky Yarımadası’ndaki Olenya hava üssünden Tu-95 stratejik bombardıman uçakları havalandı.

Harkiv’de sivil altyapı hedef alındı ve çıkan yangında beş kişi yaralandı. Kentin belediye başkanı İgor Terehov, saldırıda çok katlı bir binanın da zarar gördüğünü ve sakinlerin tahliye edildiğini söyledi.

Poltava bölgesinin Mirgorod ilçesinde ise bir konut gaz hattı hasar aldı ve bazı hanelerde gaz kesintisi yaşandı. Aynı saldırıda insansız hava aracı enkazı evlerin üzerine düştü, biri çocuk olmak üzere iki kişi yaralandı.

Ternopil bölgesinde kritik bir sanayi tesisinin vurulduğu, ancak can kaybı olmadığı bildirildi. Yetkililer, olası gaz kesintilerine karşı uyarıda bulundu. Ivano-Frankivsk bölgesinde de enerji altyapısı zarar gördü ancak yaralanan olmadı.

BİR HAFTADA İKİ SALDIRI

Bu, Ukrayna’nın gaz altyapısına yönelik bir hafta içindeki ikinci büyük saldırı oldu. Rus ordusu, 2 Mart’ta da ülkenin gaz tesislerini hedef aldı.

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, bu saldırılarda gaz işleme tesisleri vuruldu. Daha önce 11 Şubat ve 15 Ocak tarihlerinde de benzer saldırılar düzenlendi. Bu saldırılar, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya Rus gazı geçişinin kesilmesinin ardından yoğunlaştı.

Ukrayna, karşılık olarak Rusya’nın Krasnodar bölgesindeki “Ruskaya” kompresör istasyonuna insansız hava araçlarıyla iki saldırı düzenledi.

Bu istasyon, Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz sağlayan “TürkAkım” hattına yakıt pompalayan tek Rus tesislerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.