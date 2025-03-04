İmzalanan anlaşma, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing’in Moskova’da gerçekleştirdikleri görüşme sonrası yapıldı.

Görüşmelerin ardından, iki ülke arasında madencilik, gümrük, sağlık ve uzay gibi farklı alanlarda bir dizi anlaşma imzalanırken, en dikkat çeken anlaşma ise Rusya'nın Myanmar’da küçük ölçekli bir nükleer santral inşa etmesine ilişkin oldu.

İmza töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan Putin, Myanmar lideri Min Aung Hlaing’i Rusya’da 9 Mayıs’ta düzenlenecek Zafer Bayramı kutlamalarına davet etti. Ayrıca Putin, Myanmar’dan askeri bir birimin Kızıl Meydan’daki askeri geçit törenine katılacağını da duyurdu.

Min Aung Hlaing, Putin ile görüşmesi öncesi Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile de bir araya geldi.