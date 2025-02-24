Rus Devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre Fransa'nın Marsilya şehrindeki Rus konsolosluğunda bir patlama meydana geldi, ancak ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı.

Olay yerel saatle sabah saat 08.00 sularında gerçekleşti. Bölgeye yaklaşık 30 itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Fransız medyasına göre, kimliği belirsiz kişiler konsolosluk bahçesine iki adet yanıcı madde içeren şişe fırlattı.

Olay yerinde çalıntı bir araç bulundu. İlk değerlendirmelere göre, saldırının yalnızca maddi hasara yol açtığı belirtiliyor.

RUSYA DAHA FAZLA SALDIRI OLABİLECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Moskova, Ukrayna’nın Avrupa’da Rus diplomatik temsilciliklerine saldırılar düzenlemeyi değerlendirdiğini öne sürdü, ancak herhangi bir kanıt sunmadı.

Fransız yetkililer, Marsilya’daki olayın sorumlularını belirlemek için soruşturma başlattı. Patlamanın nedenine dair resmi bir açıklama yapılmazken, Fransız güvenlik birimleri olayın diplomatik bir gerilim yaratıp yaratmayacağını değerlendiriyor.

Paris ve Moskova arasındaki diplomatik ilişkiler, Ukrayna savaşı nedeniyle gergin bir süreçten geçerken, saldırının hedefi ve arkasındaki motivasyon netlik kazanmış değil.