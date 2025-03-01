Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü Moskova'da üst düzey bir Kuzey Kore yetkilisi ile bir araya geldi.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı KCNA, görüşmenin Kremlin’de gerçekleştiğini ve Putin’in, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Sekreteri ve Politbüro üyesi Ri Hi Yong’u kabul ettiğini duyurdu. Ri aynı zamanda partinin Merkez Denetim Komisyonu başkanlığını yürütüyor.

Putin, Kuzey Kore’nin Rusya’ya verdiği askeri ve ekonomik destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. KCNA, bu açıklamanın iki ülke arasındaki işbirliğinin giderek güçlendiğinin bir göstergesi olduğunu aktardı.

Ajans, “Putin, 2024 yılının tarihi önemini bir kez daha vurguladı. Geleneksel Rusya-Kuzey Kore dostluk ilişkilerinin bu yıl içinde kapsamlı stratejik ortaklığa dönüştüğünü ifade etti” ifadelerine yer verdi.

Büyük bir siyasi krizle sonuçlanan Washington'daki ABD - Ukrayna görüşmesinden sonra iki doğu müttefiki, ortaklıklarını teyit etti.

KUZEY KORE'Yİ DÜNYAYA TAŞIYAN ORTAKLIK

Görüşme, Kim Jong Un'un Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere daha fazla askeri Rus ordusuna sevk etmesinin ardından gerçekleşti.

Kuzey Kore, Rusya'ya topçu sistemleri ve top mermisi de sağlıyor. Rusya ise Kuzey Kore'ye kritik teknolojik destek sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan “Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması,” Aralık ayında Moskova’da karşılıklı onay belgelerinin değişimiyle resmen yürürlüğe girdi.

Bu anlaşma, Putin’in Haziran ayında Pyongyang’a yaptığı ziyaret ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirdiği zirvede imzalanmıştı.

Anlaşma, taraflardan birine yönelik silahlı saldırı olması durumunda derhal askeri yardım sağlanmasını öngören bir savunma paktını da içeriyor.

Ukrayna, ABD ve Güney Kore kaynaklarına göre Kuzey Kore, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşında destek sağlamak amacıyla binlerce asker gönderdi. Moskova ve Pyongyang yönetimleri, askeri işbirliklerini kamuoyuna açık bir şekilde savunmaya devam ediyor.