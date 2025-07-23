Ukrayna ile Rusya arasındaki üçüncü barış görüşmeleri bugün İstanbul'da gerçekleşecek. Heyetler, ülkelerinden yola çıkarak İstanbul'a varmak için uçaklarına bindi.

Görüşmelerde Putin ve Zelenski katılım göstermeyecek. Onların yerine Ukrayna tarafından Rustem Umerov, Rusya tarafından ise Vladimir Medensky hazır bulunacak.

Bundan önceki iki görüşmede barış planı bir çerçeveye oturtulmaya çalışılmıştı. Ancak sadece esir takasları gerçekleştirilebilmişti. Bu görüşmeler, en fazla bir buçuk saat sürmüştü.

Rusya’nın devlet ajansları ise görüşmelerin iki güne yayılabileceğini ve Perşembe ile Cuma günlerini kapsayacağını yazdı.

Kremlin, toplantı tarihinin netleşmesini beklediklerini belirtti ancak taraflar arasında savaşın sonlandırılması konusundaki tutumların hala tamamen zıt olduğunu vurguladı.

UKRAYNA'NIN ŞARTLARI NE?

Gece yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Başkanı, “Umerov toplantının Çarşamba günü planlandığını bildirdi. Ayrıntılar yarın belli olacak” dedi.

Eski Savunma Bakanı olan Umerov, geçen hafta güvenlik sekreteri olarak atandı ve önceki iki müzakere turuna da başkanlık etmişti.

Ukrayna, ABD’nin çağrısıyla derhal ateşkes ilan edilmesini destekliyor. Moskova ise ateşkes için önce bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğini savunuyor.

Son haftalarda Rusya, Ukrayna şehirlerine füze ve insansız hava aracı saldırılarını yoğunlaştırdı. Pazartesi gecesi düzenlenen saldırılarda iki kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Ukrayna, Rusya saldırılarına karşı tepkisiz kalmadı. Uzun menzilli insansız hava araçlarıyla misilleme yaptı.

BARIŞIN ÇERÇEVİSİ ÜÇÜNCE KEZ MASADA

Zelenski, görüşme gündeminin net olduğunu söyledi: savaş esirlerinin iadesi, Rusya tarafından kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve Putin ve Zelenski'nin hazır buluncağı bir toplantı hazırlığı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın baskısıyla çözüm için ilerleme göstermesi beklenen Vladimir Putin, daha önce Zelenski’nin yüz yüze görüşme teklifini geri çevirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, tarafların birbirine sunduğu iki taslak metin bulunduğunu ve bu taslaklar üzerinde görüş alışverişinde bulunulacağını söyledi.