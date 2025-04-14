Kripto para piyasasında şok etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. Gerçek dünya varlıklarını (RWA) tokenleştirme projeleriyle tanınan ve Google Cloud ile Dubai merkezli DAMAC Group gibi önemli ortaklıklara imza atan MANTRA (OM), Pazar günü yaşanan sert düşüşle gündeme oturdu. OM tokeni, 24 saatten kısa bir sürede yüzde 90’a yakın değer kaybederek yatırımcıları büyük zarara uğrattı.

SAATLER İÇİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

2025’in başlarında 9 dolar seviyesine kadar yükselen OM tokeni, kısa sürede yatırımcıların dikkatini çeken bir varlık hâline gelmişti. Ancak son günlerde yaşanan genel düşüşe rağmen 6 dolarda tutunan token, Pazar günü saatler içinde 0,37 dolara kadar geriledi. An itibarıyla (7:40 p.m. EDT) tokenin fiyatı yaklaşık 1,03 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İDDİALAR ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, düşüşün arkasında MANTRA ekibi ya da bağlantılı bir piyasa yapıcının dolaşımdaki tokenlerin büyük kısmını satması yatıyor. Bazı yatırımcılar, ekibin varlıklarını yüksek fiyattan sattığını öne sürerken, bu durumun duyulmasının ardından panik satışlarının hızlandığı ifade ediliyor. MANTRA cephesi ise iddiaları reddederek herhangi bir içerden satışın gerçekleşmediğini belirtti.

MİLYARLARCA DOLAR BİR ANDA YOK OLDU

Söz konusu sert düşüş, yalnızca yatırımcılara değil, kripto piyasasının genel dengelerine de büyük zarar verdi. OM tokenin ani çöküşüyle birlikte yaklaşık 5 ila 8 milyar dolarlık piyasa değerinin silindiği tahmin ediliyor. Yatırımcılar, bu çöküşü kripto tarihindeki en sert geri çekilmelerden biri olarak değerlendiriyor.

Olayın ardından bazı yatırımcılar, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’i eleştiri oklarının hedefi hâline getirdi. İddialara göre Binance, geliştirici hesaplarını zamanında dondurmayarak içeriden satışların önünü açtı. Binance cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

CEO'DAN SAATLER SONRA AÇIKLAMA GELDİ

Saatler sonra yaşanan tarihi çöküş sonrası Mantra'nın CEO'sundan 'uyuyordum' açıklaması geldi. CEO Patrick Mullin, "Arkadaşlar, yeni uyandım ve neler olduğunu öğrenmeye çalışıyorum. Bir borsada büyük bir OM yatırımcısının devasa pozisyonu likide olmuş. Hala ayrıntıları netleştirmekle meşgulüz ama buradayız ve sorunu çözmeye uğraşıyoruz. Anladığım kadarıyla bir borsada büyük bir zorunlu likidasyon gerçekleşmiş. Şu anda borsanın ismini vermeyeceğim, çünkü neden böyle yaptıklarını hala anlamaya çalışıyoruz. Ancak temelde bir sürü pozisyonu devralıp tamamen kapatmışlar" dedi