Komşuları Tarafından Şikayet Edilen İş İnsanı Cenk Aşçıoğlu'na 2 Ay 15 Gün Hapis Cezası!

Başkentte yaşanan dikkat çekici bir olayda, iş insanı Cenk Aşçıoğlu, komşuları tarafından yüksek sesli ev partileri verdiği gerekçesiyle mahkemeye verildi. 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Aşçıoğlu hakkında mahkeme kararını verdi: 2 ay 15 gün hapis cezası.

Komşulardan Şikayet, Mahkemeden Cezalandırma

Edinilen bilgilere göre, Şu an gündemi sarsan olay, 2022 yılında başladı. Prof. Dr. Semra Kahraman ve doktor eşi Süleyman Sıtkı Kahraman'ın yan binasına taşınan iş insanı Cenk Aşçıoğlu, zamanla yüksek sesli müzik dinlemeye ve gece geç saatlere kadar partiler düzenlemeye başladı. Komşu doktor çift, rahatsızlıklarını kendisine iletmesine rağmen, Aşçıoğlu'nun bu uyarılara aldırmadığı iddia edildi. Uyarıların dikkate alınmamasının ardından çift, polise başvurarak resmi şikayette bulundu.

Mahkemede Savunma ve Karar

Mahkemede savunma yapan Cenk Aşçıoğlu, avukatı aracılığıyla verdiği dilekçede, huzur ve sükûnun bozulduğuna dair herhangi bir eylemde bulunmadığını belirtti. Her insan gibi arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini ifade eden iş insanı, şikayetlerin asılsız olduğunu öne sürdü.

Ancak duruşma savcısı, Aşçıoğlu’nun ikazlara rağmen eylemlerine devam ettiğini belirterek cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın "kişilerin huzur ve sükûnunu bozma" suçunu işlediği kanaatine vararak 2 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti.

"Yurt Dışında Bile Uyarıldım" Savunması

Cenk Aşçıoğlu, suçlamaları kesin bir dille reddederken, arkadaşlarıyla vakit geçireceği zaman komşularına haber verdiğini, buna rağmen haksız yere şikayet edildiğini savundu. Hatta yurt dışındayken bile komşuların müzik sesi konusunda kendisini uyardığını belirtti.

Verilen kararın ardından Aşçıoğlu’nun itiraz hakkı bulunsa da, mahkemenin verdiği hapis cezası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.