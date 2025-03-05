Saçlarımızı bazen tuvalete ya da klozete atıyoruz. Genelde ideal bir yer gibi görünse de aslında uzmanlar bu alışkanlığın bazı sorunlarına neden olacağını söylüyor. Bunların başında giderlerin tıkanması yer alıyor.

SAÇLARINIZI TUVALETE ATARKEN 2 KEZ DÜŞÜNÜN

Kolaylık olması açısından , taranmış veya kesilmiş saçlarımızı çoğu zaman tuvalete atıyoruz. Merkez Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Klima Birliği'nden Andreas Braun myHOMEBOOK'a yaptığı açıklamada, "Temel olarak saç, duş, lavabo veya tuvalet yoluyla attığımız evsel atık suyun bir parçası olduğu için küçük miktarlarda atık suya karışabilen şeylerden biridir" uyarısında bulundu.

Fakat 2 noktaya dikkat etmek gerekiyor. Boruların iç yüzeyleri her zaman pürüzsüz değildir. Bu nedenle uzun saçların boruya takılması söz konusu olabilir.

UZUN SAÇLAR GİDERLERİ TIKAYABİLİYOR

Özellikle uzun saçlar tarandıktan sonra düzenli olarak lavaboya atılıyorsa bu durum daha da sorunlu hale gelebilir. Uzmanlar, "Ancak normal bir saç tutamı söz konusu olduğunda saçı tuvalete atmanız sorun olmamalı" diyor.

Uzun saçların su giderlerinde dolaştığına ve giderek birikmesinden dolayı tıkanıklıklara yola açabiliyor.