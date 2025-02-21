Londra'nın Clapham semtinde yaşayan 25 yaşındaki Estella Kyriacou, hayatı boyunca korktuğu örümceklerden bir tanesiyle evinde karşılaştığını söyledi. Geçen aylarda gördüğü örümcekten sonra fobisinin tetiklendiğini söyleyen Kyriacou, sıra dışı bir önlem almasına neden oldu.

Ev arkadaşı Imogen Clarke ile odasını değiştiren Kyriacou, bunun yeterli olmadığını düşünerek yatağını tamamen örümceklerden korkumak için internette bulunduğu bir sivrisinek çadırı sipariş etti. Son dört aydır bu çadırın içinde uyuyan genç kadın, yöntemin işe yaradığını söylüyor.

"ÇILGINCA AMA KENDİMİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

"Çadırı kullanmaya başladığımdan beri hiç örümcek görmedim ama Imogen ve ben gerçekten çok korkuyoruz. Eve girerlerse yakalamamız mümkün değil" diyen genç kadın, aldığı önlemle alay edilmesine rağmen kendisiyle barışık olduğunu belirtiyor: "Bunun biraz çılgınca olduğunu biliyorum ama bu şekilde kendimi daha güvende hissediyorum."

Kendisini örümceklerden korumak için geliştirdiği bu yöntem, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kullanıcılar arasında tartışma yarattı. Kimi takipçileri Kyriacou'nun çadır fikrini desteklerken kimileri ise korkularla yüzleşmenin daha kalıcı bir çözüm olacağını savundu.