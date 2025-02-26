Bir sağlık uzmanı sadece 4 dakika ayırarak bunama riskini önemli ölçüde azaltabilecek basit bir alışkanlığın gücünü vurguladı. Doktor Alp Kantarcı, sabah ve akşam olmak üzere günde sadece 2 dakika dişlerinizi fırçalamanın faydalarını açıkladı.

Harvard Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Dr. Alp Kantarcı, ağız sağlığının kalp hastalığı, diyabet ve alzheimer gibi ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre ağız hastalıklarının alzheimer ve diğer nörolojik hastalıklarla bağlantılı olduğunu belirtti. Yetersiz ağız hijyeninin, bunama gelişimine yol açan faktörlerden biri olabileceği ortaya koyarken, özellikle diş eti hastalığı gibi durumların, bunama riskini artırabileceği düşünülmektedir.

AĞIZDAKİ BAKTERİLER HASTALIKLARA NEDEN OLUR

Ağızda bulunan bazı zararlı bakteriler, örneğin Porphyromonas gingivalis, diş eti hastalıklarına neden olabilir. Bu bakteri, ağızdan beyne kan yoluyla geçebilir ve sinir hücrelerine zarar vererek alzheimer gibi hastalıkların gelişmesine zemin hazırlayabilir. Dr. Kantarcı, diş sağlığının ihmal edilmesinin, kalp hastalıkları, diyabet ve bunama gibi ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı.

Ağız sağlığı ve bunama arasındaki ilişkiyi inceleyen geniş çaplı araştırmalar, ağız sağlığının kötü olduğu kişilerde bilişsel bozulmanın daha fazla görüldüğünü ortaya koymaktadır. Diş kaybı da bilişsel gerileme için bir risk faktörü olarak belirlenmiştir. 34.000’in üzerinde katılımcıyı kapsayan 14 ayrı çalışmanın analizine göre, diş kaybı olan bireylerde bilişsel bozukluk riski yaklaşık yüzde 50 daha fazla.

Diş bakımını ihmal etmek, dişlerde bakterilerin birikmesine ve diş eti iltihabına yol açabilir. Uzmanlar, diş kaybının bilişsel gerilemeye yol açan faktörlerden biri olabileceğini belirtse de kötü ağız hijyeninin doğrudan bunamaya neden olduğunu söylemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor. Diş sağlığını korumak için Dr. Kantarcı, sadece dişleri fırçalamanın yeterli olmadığını, diş etlerini ve dilin de temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Düzenli diş fırçalama, diş ipi kullanma, dil temizliği ve ağız gargarası kullanımı, ağız sağlığını desteklemenin yanı sıra bunama riskini de azaltabilir.

Dr. Kantarcı, günlük diş bakımında özellikle akşam fırçalamanın önemine dikkat çekti. Gece boyunca tükürük salgısının azalması nedeniyle dişlerin daha çabuk bakteri biriktirdiğini belirten Dr. Kantarcı, akşam fırçalamanın atlanmaması gerektiğini söyledi. Öte yandan sabah fırçalama ve öğle arası diş ipi kullanımı da ağız sağlığını korumak için önemli adımlar olarak tavsiye edilmektedir.