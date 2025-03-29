UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu, Ramazan Bayramı tatilinde ziyaretçilerin akınına uğrayacak. 5 bin yatak kapasiteli ilçedeki otel, han ve tarihi konaklarda rezervasyon oranı yüzde 100’e ulaştı.

Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü bugüne kadar koruyan; han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüler ile açık hava müzesini andıran ilçeyi binlerce günübirlik tatilcinin de ziyaret etmesi bekleniyor.

İlçede tatilcilerin en çok rağbet gösterdiği lokumlar için imalathanelerde farklı çeşitlerde lokumlar hazırlandı. Farklı lezzet ve dokusuyla talep gören coğrafi işaret tescilli Safranbolu lokumu için lokum üreticileri bayram hazırlıklarını tamamladı.

Ramazan Bayramı tatilinde ilçeye gelecek olan tatilciler için safranlı başta olmak üzere damla sakızlı, fındıklı, güllü, çifte kavrulmuş, çikolatalı, sade, fıstıklı, sarma gibi çeşit çeşit lokumlar tezgahlardaki yerini aldı.

‘30 ÇEŞİT LOKUM, HELVA, ŞEKERLEME ÜRETİLİYOR’

Safranbolu’da lokum üreticiliği yapan Erdinç Sezer, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca 250-300 ton lokumun Safranbolu’da satılacağını tahmin ettiklerini belirterek, “1942 yılından bu yana Safranbolu’da lokum, helva ve şekerleme üretimi yapmaktayız. Yaklaşık 30 çeşit lokum, helva, şekerleme üretimi yapıyoruz. Lokumun ana ham maddeleri su, şeker, nişasta ve limon tuzudur.

Bu karışım yaklaşık 3 saat boyunca bakır kazanlarda kaynatılır. Kıvamı geldikten sonra çeşidine göre çerez ilavesi yapılır. Bir gün soğutmaya bırakılır. Bir gün soğuduktan sonra üretime alınır. Paketlemesi yapılır. X-ray cihazlarında ve metal detektöründe kontrolü yapıldıktan sonra şubelerimize sevkiyatı gerçekleştirilir ve satışa sunulur” dedi.