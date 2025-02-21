Sri Lanka’da bir mahkeme salonuna avukat kılığında giren adam, kanlı çetenin ünlü liderine kurşun yağdırdı. Çete lideri Sanjeewa Kumara Samararathne, 'silahlı avukatın' saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Polis, saldırganın avukat kılığına girmiş bir kişi olduğunu doğruladı, ancak avukatın silahı duruşmaya sokma şekli büyük şaşkınlık yarattı.

Yetkililere göre saldırıda kullanılan tabanca, içi oyulmuş bir kitabın içine gizlenerek kadın bir şüpheli tarafından mahkemeye sokuldu. Söz konusu kadın hala aranıyor.

Samararathne, Colombo’daki mahkemeye cinayet suçlamalarıyla yüzleşmek üzere getirilmişti. Polis, çete liderinin birden fazla cinayet vakasında şüpheli olduğunu belirtti. Suikastın hangi sebeple gerçekleştiği ise sebebini koruyor.

'AVUKAT' YAKALANDI, SIRA SUÇ ORTAĞINDA

Çete lideri, mahkeme salonunda vurulduktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak doktorlar, hastaneye getirildiğinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yetkililer, saldırganın olay yerinden kaçmayı başardığını ancak kısa süre sonra yakalandığını duyurdu. Saldırganın kimliği konusunda çelişkili bilgiler bulunuyor; polis, farklı isimler kullandığını söylüyor.

Yetkililer, saldırının gerçekleşmesi için yardım ettiği düşünülen 25 yaşındaki Pinpura Dewage Ishara Sewwandi adlı bir kadını tespit ettiklerini açıkladı. Kadının, silahı kitaba koymasının yanında ayrıca 'avukat' saldırganın duruşmaya girmesine yardım ettiğini düşünüyor.

Polis, kadının yakalanmasına yardımcı olabilecek herkese ödül verileceğini duyurdu. Olayla bağlantılı olarak bir polis memuru ve bir minibüs şoförü de gözaltına alındı.

GÜVENLİK ARTTILIYOR

Çete şiddetinin artması Sri Lanka parlamentosunda da gündeme geldi. Sağlık ve Kitle İletişim Bakanı Nalinda Jayatissa ise "Organize suç örgütlerinin eylemlerini ciddiye alacağız" diyerek hükümetin sert önlemler alacağını belirtti.

Saldırı, mahkemelerdeki güvenlik önlemlerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Adalet Bakanı Harshana Nanayakkara, mahkeme salonlarında silahlı güvenlik görevlilerinin bulunmadığını ancak artık bu durumun değişebileceğini söyledi.

Özel güvenlik önlemleri kapsamında, belirli kişilerin mahkemeye getirilmesi sırasında silahlı muhafızların konuşlandırılacağı belirtildi. Polis kayıtlarına göre, yılbaşından bu yana Sri Lanka’da çete savaşları nedeniyle en az dokuz kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.