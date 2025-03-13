Ramazan ayının gelmesiyle beraber, iftar ve sahur vaktinde tüketilecek besinler yine gündeme geldi. Sahurda tüketilen gıdalar gün boyu sizi etkileyebilir.

SAHURD BU BESİNLERİ ASLA TÜKETMEYİN

Sahur vakti şekerli ürünlerden uzak durun. Tatlılar hem kan şekerini hızlı yükseltiyor hem çabuk acıkmaya neden oluyor.

Patates tüketildikten kısa bir süre sonra acıktıran yiyecekler arasında yer alıyor.

Şekeri yüksek olan meyvelerden de uzak durmalısınız. Meyvelerin içerisinde bulunan vitamin, mineral ve diğer bileşiklerden dolayı yüksek şeker içerebiliyor. Bunun için kavun, karpuz, üzüm gibi meyveleri sahurda tüketmeyin.

Aynı şekilde taze sıkılmış meyve sularını da sahurda tüketmemeye dikkat etmelisiniz. Meyveler genelde iftardan 2 saat sonra tüketilmelidir.

Ramazan'ın vazgeçilmezlerinden biri olan pideyi de sahurda tüketmekten kaçının. Çünkü pide de yüksek oranda şeker bulunuyor.

Bu da erkenden acıkmaya neden olabiliyor. Sahurda tam tahıllı ekmek tüketmeyi tercih edebilirsiniz.