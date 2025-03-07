Güney Carolina, ABD'deki Nükleer Güç Okulu'nda mülakat yapan yöneticilerin, adayın işe uygun olup olmadığını anlamak için zekice bir teknik kullandığı ortaya çıktı.

Çoğumuz mülakatlarda "En büyük güçlü yanınız nedir?", "Zayıf yönünüz nedir?" veya "Bir zorluğun üstesinden geldiğiniz bir zamanı anlatın" gibi klasik sorulara alışkınız. Ancak bu ince detaya sahip test, pek çoğumuz için oldukça farklı...

BOZUK SANDALYEYE OTURTUP TEPKİ ÖLÇÜYORLAR

İsimsiz bir kişinin aktardığına göre okulda mülakata giren adaylar, farkında bile olmadan bir teste tabi tutuluyor. İddiaya göre işe alım yöneticisi, adayların bozuk bir sandalye nedeniyle mülakatı durdurmaya cesaret edip edemeyeceklerini test ediyor.

Mirror US'a konuşan adam, şunları anlattı: "Kardeşim üniversitedeydi ve bana bu hikayeyi anlattı. ROTC Nükleer Güç Okulu'na başvuran bir aday mülakat sırasında mülakat yapan subayın masasının önündeki sandalyeye oturuyordu.

Odada aday için başka bir sandalye de vardı ancak kenarda duruyordu. Masanın önündeki sandalyenin bir ayağı kesilmişti, bu yüzden aday oturduğunda sandalye sallanıyordu. Başarılı sayılan test, adayın mülakatı bir an durdurup diğer sandalyeyle değiştirmeyi isteyip istemediğini görmekti.

Bu yöntem, adayların uygunluğunu değerlendirmek için kullanılan farklı testlerin ortaya çıkmasının ardından gündeme geldi. Daha önce 'tuz ve biber testi' ve 'bira testi' gibi yöntemler de viral olmuştu.

Merhum Apple kurucu ortağı Steve Jobs'un mülakatlarda sıkça kullandığı 'bira testi'nde adaylar işe alım yöneticileriyle yürüyüşe çıkmaya veya içki içmeye davet ediliyordu. Böylece gerçek kişiliklerinin ortaya çıkması sağlanıyordu.