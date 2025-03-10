Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi.
Kent merkezine ilerleyen Mehmet Fırat Yıldız’ın (42) kullandığı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından da karşı şeride geçerek taşlık alana devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Fırat Yıldız ile yanında bulunan Eyüp Kaya, sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yaşanan kaza anı, çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün sağ şeritte ilerlerken refüje çarpması ve daha sonra karşı şeride geçerek taşlık alana vurması yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.