Pusula Portföy Yönetim Kurulu Muhammed Yarız'ın yurt dışına kaçmasıyla başlayan 'fon krizi', sermaye piyasalarında milyarlarca liralık çalkantılara neden oldu.



Vurgunun en önemli isimleri arasında Tera Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Pusula Yatırım Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan yer alırken, Turhan'ın mart ayında babası ve annesi için Bingöl'de iki lise yaptırdığını ve liselerin açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı ortaya çıktı. Liselerin açılışı için düzenlenen törende Turhan'a Cevdet Yılmaz ve Bilal Erdoğan tarafından plaket verildi.





İSMAİL SAYMAZ'DAN MÜTHİŞ İDDİA: AÇILIŞA VURGUN JETİYLE Mİ GİTTİ?



Devlet protokolünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından en yetkili ikinci isim olan Cevdet Yılmaz hakkında Sözcü muhabiri İsmail Saymaz'dan dikkat çeken bir iddia geldi.





Saymaz, Turhan'ın yaptırdığı okulun açılışına Yılmaz'ın katılmasına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:



"Siz okul yaptırdığı için açılışına gittiğiniz kişiyi tanımıyor musunuz? Tanıyorsunuz, tanıyor olmalısınız. Eski Başbakan Mesut Yılmaz için deprem bölgesine yaptırılan okulun açılışına gitmeyen Cevdet Yılmaz, Serdar Turhna'ın anne ve babası adına yaptırdığı, vurgun parasıyla yaptırdığı okulların açılışına gidiyor.



Daha da vahimi, Cevdet Yılmaz'ın bu Bingöl'deki okulların açılışına giderken Serdar Turhan'ın meşhur vurgun jetinin kullanıldığına dair bilgiler geldi bana"