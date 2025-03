İktidar emekliye 4 bin liralık ikramiyeyi reva görürken, Sarayın rekor harcamaları Ramazan ayında da gündemden düşmüyor. Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın iftar sofralarının bir günlük maliyeti 1.5 milyon lirayı buldu. Böylece Saray’ın bir günlük iftar sofrasının maliyeti 375 emeklinin ikramiyesine denk geldi.CHP Emek Büroları tarafından yapılan ‘Saray sofrası’ hesabı, Saray’da verilecek bir iftarın fahiş maliyetini gözler önüne serdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer koordinatörlüğündeki çalışmada, “Vatandaş iftar sofrası için kuruş hesabı yapadursun, Erdoğan’ın Sarayı’nda milyon liralık sofralar kuruluyor. Erdoğan’ın Saray’ında yapılan iftar organizasyonları için en az 6 bin kişilik sofra kurulduğu düşünüldüğünde, bir günün maliyeti 1.5 milyon TL’yi geçiyor” denildi.

HER GÜN ARTAN ŞATAFAT

Yurttaşın ay sonunu zor getirdiğini ifade eden Taşcıer, şu ifadeleri kullandı: “Saray şatafatını her gün artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) kendi yemekhanesinde bir işçinin dört çeşit yemek için ödediği günlük 260 TL baz alındığında, Erdoğan’ın lüks sofralarının maliyetinin Ramazan ayı boyunca 45 milyon 240 bin TL’ye ulaşacağı görülüyor. Saray iftarına harcanan bir günlük para ile her gün muhtaç durumda olan 24 bin kişiye toplam 3.5 ton kırmızı et yardımı yapmak mümkün.” Taşcıer, “Bir tarafta orucunu açacak hurmayı bile almakta zorlanan milyonlar, diğer tarafta ise Erdoğan’ın Sarayı’nda israf düzeni var” dedi.

37.500 kişiye yemek verilebilirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer koordinatörlüğündeki Emek Büroları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yemekhanesindeki yemeklerin ücretleri üzerinden Saray’ın 6 bin kişilik yemek masrafını ortaya koydu. Saray’da kurulacak 6 bin kişilik iftar sofrasının maliyetinin günlük 1.5 milyon TL, aylık ise 45 milyon TL olduğu belirlendi. Taşcıer, Saray sofrasına bir günde harcanan para ile kent lokantalarında 37 bin 500 kişiye dört çeşit sağlıklı yemek sunmanın mümkün olduğunun altını çizdi.