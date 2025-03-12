Yolsuzluk ve tanık karatma suçlamalarından dolayı yargılanan Kolombiya’nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin 7 Mart'taki duruşmasında skandal bir olay yaşandı. Başsavcı, delilleri paylaşmak için ekrana yansıtırken yanlışlıkla porno görüntüleri yayınladı.

SAVCI, YANLIŞLIKLA PORNO VİDEOSU YANSITTI

Başsavcılık savcısı Marlene Orjuela, Uribe'nin avukatı Diego Cadena tarafından sunulan delilleri paylaşmak için ekranını paylaşırken, yanlışlıkla uygunsuz içerik içeren videolar oynattı. İlk açılan videoda, park halindeki bir aracın önünde dans eden ve içki içen bir kişi görülüyordu. Görüntüleri fark eden savcı videoyu hızla kapattı ve duruşmaya başkanlık eden Hakim Sandra Heredia'dan özür diledi.

BU KEZ MAYOLO KADIN GÖRÜNTÜSÜ AÇTI

Fakat, kısa süre sonra Orjuela, yanlışlıkla başka bir video daha açtı. Bu sefer ekranda mayo giymiş bir kadın ve kısa sürede kadının mayosunu çıkardığı sahneye yer aldı. Savcı hızla videoyu durdurup tekrar özür dilerken, mahkeme salonunda kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı. Uribe'nin ciddiyetini koruduğu gözlenirken, hukuk ekibinden bazı kişilerin güldüğü de ifade edildi.