Kolombiya'daki Millonarios-Santa Fe derbisinde yaşananlar geceye damga vurdu.
Millonarios futbolcusu Neiser Villareal, takımı 2-0 öndeyken rakip oyuncularını kışkırtınca ortalık karıştı.
KART ÇIKTI ÖFKE ALEVLENDİ
İngiltere Premiler Lig ekiplerinden Chelsea'nin de radarında olan 19 yaşındakı futbolcu, atak sırasında topun üstüne çıktı. Neiser Villareal'e, yaptığı kışkırtıcı hareket nedeniyle mücadelenin hakemi sarı kart verdikten sonra sahada öfke alevlendi.
Santa Fe'li futbolcular, Millonarios'un genç oyuncusunun üzerine saldırdı. Daha önce Süper Lig'de de forma giyen Rodallega, 19 yaşındaki yıldıza doğru hamle yapınca takım arkadaşları ve rakip oyuncular tecrübeli ismi zor tuttu.
Villarreal daha sonra, Mafla ve Rodallega'nın üzerine gelmesi nedeniyle linç girişiminden kurtulmak için saha kenarına sığındı.