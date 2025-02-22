Boeing’in uzun yıllardır şirkette görev yapan havacılık güvenliği şefi Mike Delaney’nin bu yıl içinde emekliye ayrılacağı bildirildi.

Şirket CEO’su Kelly Ortberg, çalışanlara gönderdiği iç yazışmada Delaney’nin yerine geçecek ismin önümüzdeki birkaç hafta içinde belirleneceğini duyurdu.

Yaklaşık kırk yıldır Boeing’de görev yapan Delaney, 2021’de güvenlik şefi olarak atanmış ve şirketin güvenlik uygulamalarını güçlendirmişti.

Ortberg, "Delaney'in katkıları küresel havacılık güvenliği stratejimizi geliştirdi, COVID-19 salgını sırasında sektörümüzün güvenli bir şekilde küresel hava yolculuğuna dönmesini sağladı ve gelecekteki ticari uçak tasarımlarımızın temelini oluşturdu" dedi.

Boeing uçaklarının son yıllarda sıkça kaza yapması ve beraberinde yüzlerce yolcunun ölümüne sebep olması nedeniyle artan denetim ve baskılarla karşı karşıya kaldı.

En ciddi kazalardan biri, geçtiğimiz yıl Alaska Airlines’a ait yeni bir 737 MAX 9’un uçuş sırasında kapı panelinin koparak düşmesi oldu. Bu olayın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), şirket üzerindeki denetimlerini daha da sıkılaştırdı.