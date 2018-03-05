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ANADOLU AJANSI VERİLERİ

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Açılan Sandık Oranı: 98.82%

RECEP TAYYİP ERDOĞAN
MUHARREM İNCE
SELAHATTİN DEMİRTAŞ
MERAL AKŞENER
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
DOĞU PERİNÇEK
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MECLİS SEÇİMİ

Açılan Sandık Oranı: 98.73%

Cumhur İttifakı 53.6% Millet İttifakı 34.08% HDP 11.57% Diğer 0.75%
Cumhur İttifakı
42.46%
11.14%
Millet İttifakı
22.69%
10.03%
1.35%
HDP
HÜDA PAR
VP
DİĞER
0.21%
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SEÇİM HABERLERİ

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