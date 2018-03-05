SEÇİM
2018
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ANADOLU AJANSI VERİLERİ
ANADOLU AJANSI VERİLERİ
ANADOLU AJANSI VERİLERİ
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI
Açılan Sandık Oranı:
98.82%
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
MUHARREM İNCE
SELAHATTİN DEMİRTAŞ
MERAL AKŞENER
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
DOĞU PERİNÇEK
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MECLİS SEÇİMİ
Açılan Sandık Oranı:
98.73%
Partiler ve İttifaklara Göre
Türkiye Geneli
Cumhur İttifakı
Millet İttifakı
AK Parti
CHP
HDP
HÜDA PAR
İyi Parti
MHP
SP
VATAN
Cumhur İttifakı 53.6%
Millet İttifakı 34.08%
HDP 11.57%
Diğer 0.75%
Cumhur İttifakı
42.46%
11.14%
Millet İttifakı
22.69%
10.03%
1.35%
HDP
HÜDA PAR
VP
DİĞER
0.21%
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