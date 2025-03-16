Kısa Dalga'daki köşesinde konuya değinen Sedat Bozkurt, “Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu, devletin en gizli bilgileri arasında yer almayı sürdürüyor” diye yazdı.

'YANINA TEK BİR KİŞİ GİREBİLİYOR'

Bahçeli’nin geçirdiği operasyonun oldukça ciddi olduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları söyledi:

“Bahçeli, çok erken ayağa kalkmaya çalıştı ve bu durum başka bir soruna yol açtı. Şimdi ise tedavi süreci, onun sürekli yatmasını ya da hareket etmemesini gerektiriyor. Bu yüzden hiçbir fotoğrafını göremiyoruz. Yanına yalnızca Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker girebiliyor. Genel Başkan yardımcıları dahi yanına alınmıyor; onlarla ve diğer herkesle sadece telefon üzerinden iletişim kuruyor.”