Türkiye PKK terör örgütünün silah bırakması çağrısını tartışırken, 20 Şubat’ta şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu’nun ailesi, harap vaziyetteki evleri uygun olmadığı için şehidin amcasının evinde taziyeleri kabul etti. Şehit ailesini ziyaret eden CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Yüreğimiz dağlandı. Hep mi garibanın evine acı düşer’’ dedi.

Tahtasız, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde girdiği çatışmada şehit düşen ve 22 Şubat’ta devlet töreni ile Çorum’un Bayat İlçesi Çukuröz Köyü’nde toprağa verilen şehit Uslu’nun babası ve kardeşlerini ziyaret etti. Tahtasız şunları söyledi:

BEŞ KARDEŞİN EN KÜÇÜĞÜ

“24 yaşındaki şehidimiz 5 çocuklu ailenin en küçüğü. Baba Sadık Uslu’nun uzun yıllardır oturduğu ev misafir ağırlamaya elverişli olmadığı için taziyeler şehidin amcasının evinde kabul ediliyor. Askerliğini Kıbrıs’ta yapan Uslu, hem geçimini sağlamak hem de sevdiği mesleği yapmak için sözleşmeli er sınavına girmiş. Sınavı kazanan Uslu’nun ilk görev yeri de Kuzey Irak’taki Pençe-Kilit Operasyon bölgesi oluyor. Burada 1.5 yıldır görev yapıyordu ve 20 Şubat günü maalesef şehit düştü.

BABASINA SÖZ VERMİŞTİ

Şehidin babası köyde geçim sıkıntısı yaşıyor. Erkek kardeşleri inşaatlarda amelelik yapıyor. Ailenin acısı ve yaşam koşulları yüreklerimizi dağladı. Şehit babasının oturduğu ev çok kötü durumda. Uslu, şehit olmadan önce babasına ‘Sana güzel bir ev yapacağım’ diye söz vermiş. Elimizden geleni yapmak boynumuzun borcu. İnşaat sezonu başladıktan hemen sonra şehidin ailesine bir ev yapılacak ve Valilik tarafından teslim edilecek.’’