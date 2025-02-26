22 Şubat'ta akşam saatlerinde yayılan şehre ağır koku yayıldı, koku ilçeyi etkisi altına aldı. Evleri ve binadaki doğal gaz sayaçlarını kontrol edenler, çok sayıda ihbarda bulundu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihbarlar üzerine harekete geçti. Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile itfaiye, polis, jandarma ekipleri de kokunun kaynağını bulmak için çalışma başlattı.

KİMYA FABRİKASININ NEDEN OLDUĞU ANLAŞILDI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri gece boyunca bölgelerde incelemelerde bulunup, ölçümler yaptı. Yapılan çalışmayla ağır kokuya Ergene ilçesindeki bir kimya fabrikasının neden olduğu belirlendi. Ekipler, tesisten aldıkları numuneleri incelenmek üzere laboratuvara gönderdi.

FAALİYETLERİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Ergene Belediyesi ve jandarma ekipleri, bugün kokuyu yaydığı belirlenen kimya fabrikasına gitti. Burada ekipler içeriye girerek yetkililere, faaliyetlerin numune sonuçları çıkana kadar geçici olarak durdurulmasına yönelik alınan kararını tebliğ etti.