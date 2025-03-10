Hatayspor'a kendi seyircisinin önünde mağlup olan Trabzonspor’da gündem Teknik Direktör Şenol Güneş... Bordo-mavililerde 5. dönemini geçiren Güneş ile taraftarlar arasında Beşiktaş maçının ardından başlayan gerilim yukarıya doğru tırmandı.
Hatay yenilgisi Trabzonsporluların sabrını taşırdı. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim, karşılaşmanın ardından Papara Park’ta bir araya geldi. Gecenin geç saatlerine kadar görüşmenin ardından Doğan’a tam yetki verildi. Fırtına’nın Başkanı, bugün Şenol Güneş ile görüşecek. Güneş, görevi bırakmak istediğini Doğan’a iletmişti.