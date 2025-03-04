Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu… Ekol TV'ye konuşan Adalı’nın konuşmasından satır başları şu şekilde:

STAT IŞIKLANDIRMASI

"Stattaki ışıklandırma projesinin aynısını Fenerbahçe yapmış. Dedim ki, sorun bakalım onlar kaça yapmış. Fenerbahçe'nin 700 bin euro'ya yaptırdığı proje bizde 3-4 aşamalı olmak üzere, 700 bin euro'ya gelecek kısımda ise bizdeki rakam 2 katı fazlaydı."

HACKER SALDIRISI

"Seçimlerden 1 hafta 10 gün öncesinden başlayan ve devam eden bir hacker saldırısı oldu. Kulübün serverlarından ne varsa silinmiş. Denetim Kurulu'nun ihtiyaç duyduğu dosyaların hiçbiri yok. E-postalar silinmiş. Raporlar silinmiş. Log kayıtları silinmiş. 'Yediği vardır' dediğiniz şeylere kadar her şey silinmiş."

CENGİZ ÜNDER KONUSU

"Ben sosyal medyanın tepkisiyle adam almam ve adam göndermem. Cengiz Ünder konusunu herkes yazdı çizdi. Fenerbahçe'den kaynaklanan hadiseler oldu. Sonrasında Cengiz Ünder 'İstenmediğim yere gitmeyeyim gibi' bir şeyler söylemiş menajerine."

"Ben sosyal medya tepkisiyle hareket etmem. Organize bir şekilde trollük olayından bahsediyorum. Aksi halde sosyal medyadan inanılmaz faydalı eleştiriler geliyor. Bunlardan faydalanıyoruz. Hiç öyle sosyal medyaya karşı değilim."

'BEŞİKTAŞ'IN KENELERDEN KURTULMASI LAZIM'

"Beşiktaş'ın üstüne kene gibi yapışmışlar. Seçim zamanı gelsinler, buradan nemalansınlar. Tabii ki üstüne gideceğiz. Gerekirse bu konuyla ilgili de Savcılığa gideceğim, gideceğim yani! Tespitler var. Yurt dışı IP adreslerinden alınmış binlerce hesap var. Bir tweet, altında 40-45 hesap var. Yurt dışındaki ekip devreye giriyor, 3 bin 4 bin gönderi oluyor. Deşifre edilir en azından. Seçim zamanı 'bu doğru değil, bu doğru değil, bu hesap sahte' falan demiştik. Ona benzer bir şey yapacağım. Beşiktaş'ın içindeki ve dışındaki kenelerden kurtulması lazım."

'FİKRET ORMAN, SERDAL ADALI'YA KUMPAS KURULACAK DEDİ'

"Aslında hiç bu Fikret Başkan ve Çebi konusuna girmek istemiyorum. Bir iki kelime etmeden geçemeyeceğim. Bana artık kurulmayan bir şey kalmadı, kuracak olan kursun. İstediklerini yapabilirler. Yeter ki Beşiktaş'a zarar gelebilecek bir şey yapmasınlar. Bana ne diyecekler, her şeyi ortada olan insanım.

Ahmet Nur Çebi'nin de Fikret Orman'ın da söyledikleri Beşiktaş'a ne fayda getiriyor? Herkes kendi derdinde. İkisinin de derdi Beşiktaş değil. Gelsinler, Beşiktaş'a bir faydaları olsun.

Fikret Orman beni çok iyi tanır. Böyle bir şeyi bana nasıl yakıştırıyor, onu da bilmiyorum. Sağında solundakilere dikkat etsin Fikret Başkan. 'Her gün Çebi kulübe geliyor' diyorsa, hemen onlara dikkat etsin."

GALATASARAY MAÇINA YABANCI HAKEM

"Hakemlerden en fazla canı yanan camia biziz. Roman yazarız ama biz her zaman Türk hakemlerine olan güvenimizi yitirmedik. Madem bir kapı açıldı, biz de Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını aynı hakem ekibiyle geçirmek istiyoruz. TFF'ye resmi dilekçemizi verdik, olumlu olumsuz geri dönüş gelmedi. Önümüzdeki Galatasaray maçını yabancı hakemle oynayacağız diye düşünüyorum."

"Borussia Dortmund'da Sercan diye Türk arkadaş var. Scout ekibinde göreve başladı. Dortmund'dan bir tane daha Alman scout gelecek."