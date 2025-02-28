İsmail Kartal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Premier Lig’in 21. haftasında ezeli rakibi Esteghlal’i 2-1 mağlup etti. Azadi Stadyumu’nda oynanan mücadelede, ev sahibi ekip kritik bir galibiyet alırken, karşılaşmaya Serdar Dursun’un yaşadığı penaltı krizi damga vurdu.

PENALTI TEKRARLANDI, SERDAR’A İZİN ÇIKMADI

İlk yarının uzatma dakikalarında Persepolis, 45+3. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Serdar Dursun’un vuruşunu kaleci Seyed Hosseini kurtardı. Ancak hakem, İranlı file bekçisinin çizgi ihlali yaptığını tespit ederek penaltıyı tekrarlattı.

Bu noktada ilginç bir olay yaşandı. Serdar, ikinci kez atışı kullanmak istedi ancak takım arkadaşları buna izin vermedi. 45+4. dakikada topun başına geçen Hossein Kanaani, penaltıyı gole çevirerek takımını öne geçirdi.

PERSEPOLİS DERBİYİ KAZANDI

Ev sahibi ekibin ikinci golü 71. dakikada Ali Alipour’dan gelirken, Esteghlal’in tek golünü 55. dakikada Alireza Koushki kaydetti. Serdar Dursun ise mücadeleye ilk 11’de başlarken, 80. dakikada yerini Isa Ale Kasir’e bıraktı.

Bu sonuçla Persepolis, ligde üst sıralardaki yerini korurken, Serdar Dursun’un yaşadığı penaltı krizi uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.