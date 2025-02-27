Esenyurt'ta dün, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezine ait bir servis aracı, okuldan sonra hareket ettikten kısa bir süre sonra, arkadaşlarıyla top oynayan 5 yaşındaki Suriyeli İbrahim Aldaher'e çarptı. Çocuk, aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, çocuğun cesedini olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Servis aracının şoförü İhsan Vural, gözaltına alınarak Esenyurt Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Kaza yerinde, olayın şokunu yaşayan çocuğun yakınları fenalık geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.