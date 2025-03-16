Türkiye’nin önde gelen çilek üretim merkezlerinden Silifke’de yoğun hasat dönemi başladı. Özellikle topraksız tarım yöntemiyle üretilen çilekler, zirai donlardan etkilenmeden verimli bir sezon geçiriyor. Dalından özenle toplanıp paketlenen çilekler, 90 TL'den Rusya'ya ihraç ediliyor. 90 dönümlük topraksız çilek seralarında şu an 90 işçiyle hasat yaptıklarını belirten üretici Mustafa Yazıcı, günlük 7 ton çilek toplandığını ifade etti. Yazıcı, havaların ısınmasıyla rekoltenin artacağını ve işçi sayısının 350’ye çıkacağını söyledi.

'50 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR'

Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar ise ilçe genelinde açık arazide 6 bin dönüm, sera ve topraksız üretimde ise 2 bin dönüm alanda çilek üretimi yapıldığını vurguladı. Kaynar, bu yıl yaklaşık 50 bin ton rekolte beklediklerini söyledi. Geçen haftaki soğuklar nedeniyle yüzde 10-20 rekolte kaybı yaşadıklarını aktaran Kaynar, “Çilekte küçük bir miktar rekolte kaybımız olsa da ürünlerimiz toplanmaya başlandı. İç piyasada çileğimizi 85 TL’den, dış piyasaya 90 TL'den satış yapıyoruz. Ürünlerimiz Rusya'ya gidiyor. Çiftçilerimize verimli bir üretim yapmak için uyarılarda bulunuyoruz. Bereketli bir sezon diliyorum” dedi.