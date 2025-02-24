Çetin, Boğaziçi İmar Yasası'na aykırılık ve imar kirliliğine neden olma suçlamalarıyla savcılığa çağrıldı. Şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa davet edilen ünlü yönetmen, hakkındaki soruşturmada ifade verecek. Savcılık, Sinan Çetin’in söz konusu suçlarla ilgili olarak soruşturmasını sürdürüyor. Çetin'in ifadesi, soruşturmanın seyrini etkileyecek önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen Sinan Çetin hakkında "Boğaziçi İmar Yasasına Aykırılık" ve "İmar Kirliliğine Neden Olma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde hareket ediyor. Soruşturmanın şüpheli sıfatıyla devam ettiği yönetmene, ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldığı bildirildi.