Yatırım danışmanı olarak çalışan hamile bir kadın, yaşadığı sabah bulantıları nedeniyle evden çalışmayı talep etti. İşvereniyse hamile kadını, sonu emojiyle biten belirsiz bir mesajla işten çıkardığını duyurdu.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde yaşanan olayda işveren Ammar Kabir, çalışanı Paula Miluska'yı zor bir dönemden geçtikleri ve ofisten çalışabilecek birilerine ihtiyaç duyduklarını belirterek, mesajın sonunda "Umarım yakında görüşürüz, iş dışında konuşacaklarımız var" yazıp "jazz hands" emojisi kullanarak işten çıkarıldığını açıkladı.

Hamile Miluska ise mahkemeye başvurup hamileliği sebebiyle haksız bir işten çıkarılma yaşandığını savunup 94 bin sterlin (yaklaşık 4.3 milyon TL) tazminata hak kazandı.