Şırnak'ın Silopi ilçesinde, şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Ahiret T., ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre Bersis TOKİ mevkisinde seyir halinde olan Ahiret T. yönetimindeki motosiklet, şehir içinde yolcu taşıyan minibüsün çarpması sonucu metrelerce sürüklendi.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Ahiret T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralı Ahiret T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Minibüsün sürücüsü ifadesi için emniyete götürülürken, güvenlik kamerasına da yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.