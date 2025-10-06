İstanbul Ümraniye’de kiralık bir daire ilanı sosyal medyada büyük tartışma yarattı. 2+1 daire için verilen ilanda, emeklilerin kiracı olarak kabul edilmeyeceği açıkça belirtilirken, gerekçe olarak ‘emekli maaşına haciz konulamaması’ gösterildi.

İlanda, dairenin emlakçılara ve emeklilere verilmeyeceği kesin ifadelerle vurgulandı: “Emekliye kiralık değildir. Emekliler aramasın. Maaşına haciz konulamadığı için emekli tercih etmiyoruz.” Bu açıklama, emeklilere yönelik ayrımcı bir yaklaşım olarak değerlendirilirken, ilan sosyal medyada geniş yankı buldu.

KREDİ NOTU İSTENİYOR

Dairenin yalnızca devlet memuru veya kurumsal çalışana kiralanacağı belirtilirken, kiracıdan talep edilen belgeler dikkat çekti: Tahliye taahhütnamesi, Adli sicil kaydı, Findex kredi notu, Maaşında haciz olmadığına dair belge. Bu koşullar, özellikle emekliler için kiralama sürecini neredeyse imkansız hale getiriyor.

Emeklinin barınma krizi

16 bin 881 lira ile yaşam mücadelesi veren emeklimiz, şimdi de barınma krizinin pençesinde evsizliğe sürükleniyor. Açlık sınırının altında maaşa mahkum edilen emeklinin temel ihtiyaçlarını karşılamakla ilgili endişesi artıyor.