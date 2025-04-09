Yan yana diz, sağdan say: 15 holding. Alt alta yaz, yukarıdan say: Yine bu 15; sahiplerinin fotoğrafları ile sıralanıyorlar. Limak Holding. Kolin İnşaat. Sabancı Holding. Akkök Grubu. Cengiz Holding. IC Holding. Torunlar. Alarko. Çalık. Kazancı. Eksim. Türkerler. Kipaş. Kilerler. Zorlu: Bunların 3’ü hariç (Sabancı-Akkök-Alarko) diğerleri AKP iktidar olana kadar bilinmez, tanınmaz, isimleri anılmazdı

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Tarihe bakmalı.

Arşivde yazıyor.

Devlet elindeki elektrik dağıtım hakkını, özel şirketlere verme kararı aldığında; bu imtiyazı devralan 15 holdingin bankalardan çektiği kredi 47 milyar dolardı. Bankalar bu parayı yüksek faiz ödeyerek dış piyasalardan bulmuşlardı.

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Elektrik dağıtımı özelleştirmesi şeffaf (!) ve şekil şartına uydurularak yapıldı fakat bence “sömürgeci parası ile yerli işbirlikçi yaratma” planlandı. Özelleştirme yoluyla yaratılacak yeni zenginlere iktidar kayırması yapılacağı ilk günden belliydi. Ahlaksızca olan “kayırma yapılacağının” halktan gizlenmesiydi.

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İktidar, “devletin dağıtım imtiyazını özel şirketlere satarak yüklü peşin döviz geliri (47 milyar dolar) elde edecek. Türkiye’nin dış borcu şişecek fakat iktidar partisi başkanının gösterişi öne geçiren çok pahalıya mal olan yatırım kararları ile ekonomik büyüme yüksek tutulacak, bu halktan oy desteği getirecek ve ayrıca iktidar kendi zenginini de yaratmış olacaktı.

Plan buydu.

Uygulandı.

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Bu tarihte Maliye Bakanı Mehmet Şimşek idi. Pahalı dış borçla özelleştirme planlaması yüzünden Türkiye bugün derin yapışkan krize girdi. Tesadüfe bakın: Yüksek faizle dış borç bulsun ve ülkeyi krizden kurtarıcı olsun diye çağrılan da yine Mehmet Şimşek oldu.

Elektrik dağıtımı özel şirketlere, övüne kabara devredildi. Özel sektör, devlet gibi hantal olmayacak, çok verimli çalışacaktı. Trafolar yanmayacak. Hatlar yenilenecek. Kaçak elektrik kullananlar yakalanacak. Elektrik ucuzlayacak, halkın yüzü gülecek diyorlardı.

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Elektriği taşıyan hat 1 tekti. Adı da zaten TEK’ ti. 15 holdinge imtiyaz devredildi. Elektriği taşıyan hat yine tek kaldı fakat dağıtım şirketi sayısını 15’e çıkartarak; “tam ve eksiksiz rekabet doğacak” yalanı üretildi. Elektrik devletten ucuza çıktı fakat yüzde 300- yüzde 400 zam koyarak yine bu tek hat üzerinden halka fatura edildi.

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Önce, “hizmet bedeli” adlı gizli bir kalem; 15 TL’den 64 TL’ye çıkartıldı. 2016 yılından 2020 yılına kadar her yıl ortalama 7 milyar TL olarak vatandaştan alındı. Elektrik dağıtım şirketlerine aktarıldı. Hizmet Bedeli, 2021 yılında yüzde 217 zam gördü. Zam kararını üst düzey bürokratlar belirliyorlar; üst düzey bürokratları ise iktidar partisi lideri atıyordu. Elektrik dağıtım şirketleri memnun olsun diye “Hizmet Bedelini” bir gün önce gizlice yüzde 217 zam kararı ile yükselten üst düzey bürokratlar, ertesi gün görülmemiş astronomik maaşlarla özel dağıtım şirketinin holdingine transfer oluyorlardı. İktidar ile bürokratı el ele 15 holding sahibi ile birlik olup “elektrik faturası üzerinden” halkı soydular. Arkalarında 47 milyar dolar dış borç veren sömürgeci vardı.

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Önceki gün elektriğe yüzde 25 oranında yeni bir zam geldi. Devletten ucuza çıkan ve kilovat saati 49.4 TL olan elektrik vergi hariç, 233 TL’ye fatura edilir oldu. İşbirlikçiler ile dış para sahipleri Türkiye’yi sömürge ülke yaptı. Hesabı sorulmalıdır.

Sömürge ülkesinden ikinci mektup!

Bir okurum, bana THY ile yaptığı yolculuk sırasında gözlemlerini anlatan bir elektronik mektup yazmıştı. Bu köşede yer vermiştim. İkinci mektup da geldi. Tahmin ettiğiniz nedenden ötürü bu ikinci mektubu yazan okurun da ismini, gizli tutacağım. Şunları yazdı: “Eşim ve ben özellikle yurt dışı uçuşlarda business class tercih ediyoruz. Bildiğiniz gibi 24 saat önce check in yaptırabiliyorsunuz. Ama Ankara çıkışlı uçuşlarda THY bu hakkı tanımıyor. Neden? Ankara’dan bir devlet görevlisi son anda uçağa binecekse o koltuk boş kalsın diye… Havaalanına gidince check in bankodaki görevliler, önce VIP’i arıyor izin alıyorlar. Maaşını halkın verdiği o devlet görevlisi veya sülalesi geliverirse onlar otursun diye. Defalarca şikayet maili yazmamıza rağmen kimsenin umurunda bile olmadı.