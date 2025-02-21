AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, YSK Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama açıklamasına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan yargılanarak 20 Kasım'da tutuklandı. 5 Aralık'ta adliyeye tahliye edilen Mahruki hakkında iddianame düzenlendi.
Mahruki’nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Mahruki’nin 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin, sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle, halk arasında endişe, korku veya panik yaratma amacıyla hareket ettiği belirtildi.
'KAMU BARIŞINI BOZMAYA ELVERİŞLİ' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ
Sosyal medya hesabından herkese açık paylaşım yapması ve çok sayıda kişi tarafından görülebilme imkanı olması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu ifade edilen iddianamede, paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi.