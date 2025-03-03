Geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'da yaşanan olayda, 20 yıl önce gönül ilişkisi yaşadığı Üzeyir K. ile tekrar iletişime geçen Jale T., uzun bir süre sonra Üzeyir K. ile konuşmaya başladı. Ancak iddiaya göre, Üzeyir K. sürekli olarak Jale T.'ye ahlaksız tekliflerde bulunmaya başladı.

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ

Başlangıçta sadece irtibata geçmeye çalışan Üzeyir K., Jale T.'yi rahatsız etmeye devam etti ve cinsel içerikli fotoğraflar göndermeye başladı. Jale T., Üzeyir K.'yı uyararak, kendisini savcılığa şikayet edeceğini söyledi ancak işe yaramadı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Üzeyir K. bu kez Jale T.'ye pedofili içerikli yayınlar bulunan bazı site bağlantıları göndermeye başladı. Jale T., linkleri incelediğinde içeriklerin pedofiliye dair yayınlar içerdiğini fark etti ve hemen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Savcılığa verdiği ifadede, Jale T., Üzeyir K.'yı 25 yıldır tanıdığını ve kendisinin yeminli mali müşavirlik yaptığını söyledi. Son 5 yıldır yüz yüze görüşmediklerini anlatan Jale T., Üzeyir K.'nın yaşadığı sorunlar nedeniyle kendisiyle irtibata geçip yardımcı olmaya çalıştığını, ancak asıl amacının farklı olduğunu belirtti. Üzeyir K.'nın ısrarla cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini ve bununla da yetinmeyip pedofili içerikli yayınları paylaştığını ifade eden Jale T., şikayetçi oldu.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı ve Üzeyir K. hakkında cinsel taciz ve pedofili içerikli yayın paylaşma suçlamalarıyla işlem yapılmaya başlandı.