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Belözoğlu'ndan Meler'e yanıt: Beni kimse durduramaz
8 gün sonra perdeyi Ecmel başkan indirdi! 8 gün sonra perdeyi Ecmel başkan indirdi!
MKE Ankaragücü'nden Emre Belözoğlu açıklaması: Meler'den defalarca özür diledi MKE Ankaragücü'nden Emre Belözoğlu açıklaması: Meler'den defalarca özür diledi
Sarıalioğlu: Yapacak bir şey yok! Sarıalioğlu: Yapacak bir şey yok!
Süper Lig'de yeni rezalet! Takımı sahadan çekti Süper Lig'de yeni rezalet! Takımı sahadan çekti
Sahadan çekilen İstanbulspor'dan ilk paylaşım!
Sahadan çekilen İstanbulspor'dan ilk paylaşım! İstanbulspor'un Trabzonspor maçı oynanırken sahadan çekilmesinin ardından, sarı siyahlı ekibin ikinci başkanı Ömer Saral'dan paylaşım geldi.
Avcı: Düzeltebileceğim bir şey yok!
Avcı: Düzeltebileceğim bir şey yok! Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarıda kalan İstanbulspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Sivasspor'dan tepki: Kara gece
Sivasspor'dan tepki: Kara gece Süper Lig 17. haftasında Başakşehir'e 3-1 yenilen Sivasspor, maçtan sonra "KARA gece" paylaşımı yaptı.
Ertuğrul Doğan cezayı ödedi, tribüne çıktı!
Ertuğrul Doğan cezayı ödedi, tribüne çıktı! PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbulspor maçını tribünden izledi. Gerçek sonradan anlaşıldı.
Sumudica: Olmamalıydı! Ne yapabilirim ki...
Sumudica: Olmamalıydı! Ne yapabilirim ki... Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Adana Demirspor 2 dakikada hayata döndü
Adana Demirspor 2 dakikada hayata döndü Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Adana Demirspor, Gaziantep FK deplasmanında 1 puanı zor kurtardı.

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Galatasaray'da Sergio Oliveira ameliyat edildi Galatasaray'da göğüs kasında yaralanma yaşayan Sergio Oliveira Portekiz'de ameliyat oldu.
Hamit Altıntop diplomasını Ceferin'den aldı
Hamit Altıntop diplomasını Ceferin'den aldı Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, UEFA MIP Master Programı'nı başarıyla tamamladı.
Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması
Fenerbahçe'den Edin Dzeko açıklaması Fenerbahçe, dün MR'ı çekilen golcüsü Edin Dzeko için açıklama yaptı. Tecrübeli golcünün adalesinde zorlanma tespit edildi. Dzeko, Kayserispor maçında olmayacak.
'F.Bahçe'de bireysel olarak önlem aldığımız oyuncu yok'
'F.Bahçe'de bireysel olarak önlem aldığımız oyuncu yok' Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, yarın akşam oynayacakları Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında
Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında Süper Lig'in lideri Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanından dönüp hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisine de lider çıkmayı hedefliyor.
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Türkiye'nin '100' akı! Voleybol 2023'te rüzgar gibi esti... Filenin Sultanları katıldığı üç turnuvayı da mutlu sonla noktaladı, dünya 1 numarası oldu. Kadın voleybolunda kulüpler düzeyinde Avrupa ve dünyanın en büyüğü Türkiye’den çıktı.
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Galatasaray'ın gözü Roma'nın hocası Mourinho'da! Galatasaray'da hedef Leonardo Spinazzola... 30 yaşındaki sol bekin kontratının sezon sonunda bitecek olması, Cimbom’un elini güçlendiriyor. Mourinho'nun transfere, bu bölgeye takviye yapılması halinde onay verebileceği belirtiliyor.
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