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Transfer açıklandı... Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı! Transfer açıklandı... Serbest kalma bedeli dudak uçuklattı!
Galatasaray transferi KAP'a bildirdi Galatasaray transferi KAP'a bildirdi
Milli sporcu İrem Yaman, neden siyasete atıldığını açıkladı Milli sporcu İrem Yaman, neden siyasete atıldığını açıkladı
Jorge Jesus: “Kim Min-Jae’nin gidişi ağır darbe oldu” Jorge Jesus: “Kim Min-Jae’nin gidişi ağır darbe oldu”
Ali Koç’tan 3 Temmuz göndermesi: Şimdi hesap sorma zamanı Ali Koç’tan 3 Temmuz göndermesi: Şimdi hesap sorma zamanı
Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı Fenerbahçe’nin yeni sezon formaları tanıtıldı
Emrecan Uzunhan resmen Beşiktaş’ta! İşte bonservis bedeli… Emrecan Uzunhan resmen Beşiktaş’ta! İşte bonservis bedeli…
Galatasaray, Mostafa'yı Fransa'ya gönderdi! Galatasaray, Mostafa'yı Fransa'ya gönderdi!
Okan Buruk’tan Joao Pedro açıklaması Okan Buruk’tan Joao Pedro açıklaması
Trabzonspor’dan dolandırıcılara suç duyurusu Trabzonspor’dan dolandırıcılara suç duyurusu
Matej Hanousek, Gaziantep FK’da Matej Hanousek, Gaziantep FK’da
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Arsenal, City'den bir transfer daha yaptı Arsenal, City'den bir transfer daha yaptı
Okan Buruk: Seferovic önemli bir forvet Okan Buruk: Seferovic önemli bir forvet
Fatih Karagümrük, Colin Kazım'ı resmen açıkladı Fatih Karagümrük, Colin Kazım'ı resmen açıkladı
Tümer Metin'in acı günü Tümer Metin'in acı günü
Haji Wright, 3 yıllığına Antalyaspor'da Haji Wright, 3 yıllığına Antalyaspor'da
Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı Galatasaray, Avusturya'daki son hazırlık maçında 0-0 berabere kaldı
Galatasaray, Dubois ile anlaştı Galatasaray, Dubois ile anlaştı
Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi Beşiktaş, Emrecan Uzunhan'ı KAP'a bildirdi
18. takımı! Colin Kazım, Süper Lig'e dönüyor 18. takımı! Colin Kazım, Süper Lig'e dönüyor
Dört sezonda 80 transfer Dört sezonda 80 transfer
Ağaoğlu: Hayatımızın hatasını yaparız Ağaoğlu: Hayatımızın hatasını yaparız
Futbolculardan meydan dayağı yedi Futbolculardan meydan dayağı yedi
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