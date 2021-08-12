12 Dev Adam dünya sıralamasında geriledi

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Bir önceki sıralamada 15’inci sırada yer alan Türkiye, Olimpiyat Oyunları’na katılamayınca 16. sıraya geriledi.

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FIBA, yeni dünya sıralamasına açıklarken, Türkiye, 15’ten 16. sıraya geriledi. Sıralamada Amerika Birleşik Devletleri zirvedeki yerini korurken, İspanya ikinci, Avustralya ise üçüncü sırada yer almaya devam etti.

Sıralamada 12 basamak yükselen Slovenya, 16. sıradan dördüncülüğe yükseldi. Slovenya’nın bu sıçrayışında Olimpiyat Elemeleri ve Olimpiyat Oyunları'na 16. sıradan katılmaları ve her iki etkinlikte de kendilerinden üst sıralarda yer alan takımları büyük farklarla yenerek, daha fazla puan kazanmaları etkili oldu. Puanlama sistemi takımların sıralamalarındaki farka göre puan verdiğinden, Slovenya daha üst sıradaki takımlara karşı kazanarak daha fazla puan aldı.

Aynı ilke, sıralamada sırasıyla altı ve iki basamak yükselen Almanya ile İtalya için de geçerliydi. Daha önce 10. sırada yer alan Olimpiyat Elemeleri kazananı ve Olimpiyat Oyunları çeyrek finalistlerinden olan İtalya 8. sıraya yükselirken, Split'teki Olimpiyat Elemeleri'nin kazananı ve yine Olimpiyat Oyunları çeyrek finalistlerinden olan 17. sıradaki Almanya, 11. sırayı aldı. Olimpiyat Oyunları'nı kaçıran Litvanya bir sıra gerileyerek 9. sıraya düşerken, Yunanistan da dört sıra gerileyerek 10. sıraya yerleşti.

Dünya sıralaması; iki Olimpiyat döngüsü (pandemi nedeniyle 2020 dikkate alınmadı) dahil olmak üzere sekiz yıllık bir rekabet dönemi olduğu için, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nın sonuçları sıralamadan çıkarıldı, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nın sonuç ağırlıkları ise 0,75’ten 0,5’e çıktı.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması’nda ilk 20 sıra şu şekilde: