12 Dev Adam Hırvatistan’ı devirdi galibiyetle kapattı | Türkiye 84-78 Hırvatistan

Bir maç öncesinde FIBA 2022 Avrupa Şampiyonasına katılma hakkını elde eden ay yıldızlılar, bu sonuçla grup maçlarını tamamladı.

Hırvatistan karşısında müsabakaya Shane Larkin, Berk Uğurlu, Şehmus Hazer, Samet Geyik ve Furkan Haltalı beşiyle başlayan milliler, rakibi karşısında mücadelenin ilk yarısını 42-40 önde tamamladı.

A Milli Takım’da Buğrahan Tuncer ile Sertaç Şanlı 17şer sayı kaydederken, Shane Larkin de 16 sayıyla oynadı. Hırvatistanda ise Tomislav Gabric 13 sayıyla mücadeleyi noktaladı.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi; Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEOsu Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı ve TBF yöneticileri takip etti.