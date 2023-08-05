12 Dev Adam’dan farklı prova
Yeşil Burun Adaları'nı farklı mağlup eden Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Basket Kupası'nda 3'üncü oldu.
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Trentino Basket Kupası 3’üncülük karşılaşmasında Yeşil Burun Adaları’nı 90-63 mağlup etti ve turnuvayı 3’üncü olarak tamamladı.
İstanbul’da 12-20 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası’nda mücadele edecek 12 Dev Adam, turnuva öncesi hazırlıkları kapsamında İtalya’da düzenlenen Trentino Kupası 3’üncülük maçında Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmadan 90-63 galip ayrılan ay-yıldızlı ekip, turnuvayı 3’üncü olarak bitirdi. (DHA)