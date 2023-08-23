2023-2024 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Fikstür Çekimi Gerçekleşti

2023-2024 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi fikstürü çekildi. Türkiye'nin en iyi 15 kadın basketbol takımı, 13 Eylül'de başlayacak sezonda şampiyonluk için mücadele edecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2023-2024 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Kadın Ligleri Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe ile ligde mücadele edecek 15 takımın temsilcileri katıldı.

TBF Başkan Vekili Ömer Onan, lige yeni çıkan İzmit Belediyespor ile İlkem Yapı Tarsusspor’a başarılar dileyerek, “Geçtiğimiz dönem Hatay’da çok ciddi bir deprem yaşadık. Bundan dolayı Hatay Büyükşehir Belediyespor geçen sezonr ligi dondurmuştu. Bundan dolayı ligde bu sezon 15 takım olacak. Avrupa’da oynayacak takımlarımıza da başarılar diliyorum. Geçen sezon Fenerbahçe ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi final oynamıştı. Umarım diğer takımlarımız da Avrupa’da final oynar.” diye konuştu.

TBF Kadın Ligleri Direktörü Nilay Yiğit Kartaltepe ise geçen sene ligin çok iyi geçtiğini belirterek, normal sezonun 13 Eylül’de başlayacağını ve 21 Mart 2024’te son bulacağını dile getirdi.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde ilk hafta maçlarının programı şu şekilde:

Galatasaray Çağdaş Faktoring-Emlak Konut

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Fenerbahçe Alagöz Holding

OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor

Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ

Melikgazi Kayseri-Bursa Uludağ Basketbol

Antalya Toroslar Basketbol-Nesibe Aydın

Beşiktaş-İlkem Yapı Tarsusspor

Hatay Büyükşehir Belediyespor ise ligin ilk haftasında bay geçecek.

(AA)