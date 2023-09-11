2023-24 ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatay’ın dönüşü, 8 şehirden 15 takım

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 15 takımın 8 farklı şehirden katılımıyla başlıyor. Depremler nedeniyle bir sezon ara veren Hatay Büyükşehir Belediyespor, bu sezon sahalara dönüyor. Türkiye, Avrupa kupalarında 8 kadın basketbol takımıyla temsil edilecek.

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde yeni sezon 15 takımın 8 farklı şehirden katılımıyla gerçekleşecek.

Lig, 44. sezonuna 13 Eylül Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlangıç yapacak. Geçen yıl, “asrın felaketi” olarak adlandırılan depremler sebebiyle lige katılmayan Hatay Büyükşehir Belediyespor, bu sezon lige geri döndü ve böylece takım sayısı 15’e ulaştı.

Ligde her hafta bir takımın maç yapmayacağı “bay” haftası olacak ve sezon sonunda ilk 8 sıradaki takımlar play-off’a katılmaya hak kazanacak. Son iki sıradaki takımlar ise küme düşecek.

8 ŞEHİR TAKIMLARINI GÖNDERİYOR

Bu sezon ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 8 farklı şehirden takımlar yer alacak ve en fazla katılım başkent Ankara ile İstanbul’dan olacak.

Ankara ve İstanbul’dan dörtşer, Mersin’den iki, Antalya, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Kayseri’den birer takım ligde mücadele edecek.

Ankara’dan OGM Ormanspor, Nesibe Aydın, BOTAŞ ve Çankaya Üniversitesi; İstanbul’dan Fenerbahçe Alagöz Holding, Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve Emlak Konut; Mersin’den ÇBK Mersin ve İlkem Yapı Tarsus Spor; Antalya’dan Antalya Toroslar Basketbol; Bursa’dan Bursa Uludağ Basketbol; Hatay’dan Hatay Büyükşehir Belediyespor; Kocaeli’den İzmit Belediyespor ve Kayseri’den Melikgazi Kayseri Basketbol ligde temsil edilecek.

Hatay Büyükşehir Belediyespor kendi sahasında oynayacak

Depremler nedeniyle geçen sezon ligden çekilen Hatay Büyükşehir Belediyespor, bu sezon maçlarını Hatay’da oynayacak.

Akdeniz bölgesinin temsilcisi olan Hatay Büyükşehir Belediyespor, maçlarını Hatay Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirecek.

AVRUPA KUPALARINDA 8 TÜRK TAKIMI

Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye’yi 8 kadın basketbol takımı temsil edecek.

Şampiyon unvanına sahip Fenerbahçe Alagöz, Kadınlar Avrupa Ligi’nde mücadele edecek. Fenerbahçe dışında ÇBK Mersin de Avrupa Ligi’nde grup maçlarında yer alacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi’ne katılabilmek için ön eleme turunda Polonya’nın Palkowice takımıyla karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut, Bursa Uludağ Basketbol ve Melikgazi Kayseri Basketbol, FIBA Avrupa Kupası grup maçlarında yer alacak.

Ön eleme turunda Portekiz’in Sportiva Azoris Hotels takımıyla eşleşen Antalya Toroslar Basketbol, turu geçmesi durumunda grup maçlarına katılacak. (AA)