2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası: Almanya ve Kanada yarı finalde!
FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Manila'da yaşandı. Almanya ve Kanada, nefes kesen maçlar sonucunda yarı finale yükseldi. İşte ayrıntılar ve yarı final maçlarının programı!
2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası’nda Almanya ve Kanada, yarı finale yükseldi.
Filipinler’in başkenti Manila’da oynanan çeyrek final mücadelelerinde Almanya ile Letonya, Kanada ile de Slovenya karşılaştı.
Almanya, Letonya’yı 81-79 yenerek yarı finale yükselirken Kanada da Slovenya’yı 100-89 mağlup ederek yarı finale kaldı.
Dün oynanan diğer çeyrek final müsabakalarında ABD, İtalya’yı 100-63 yenerek yarı finale adını yazdırmış, Sırbistan da Litvanya’yı 87-68 mağlup ederek yarı finale yükselen bir diğer ekip olmuştu.
Bu sonuçların ardından yarı finalde, ABD-Almanya ve Sırbistan-Kanada maçları oynanacak.
Yarı final maçları, 8 Eylül Cuma günü yapılacak. (AA)