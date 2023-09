2023 FIBA Dünya Kupası finalinde Sırbistan’ı yenen Almanya şampiyonluğa ulaştı!

Spor dünyası, heyecanla beklenen 2023 FIBA Dünya Kupası’nın final maçının ardından nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Almanya, Sırbistan karşısında sergilediği üstün performansla şampiyonluğa uzandı. Sırbistan’ı 83-77’lik skorla yenen Almanya, tarihinde ilk kez kazandığı bu zaferle ülkesine büyük bir gurur yaşattı.



Dennis Schröder, 28 sayı 2 ribaund ve 2 asistlik performans sergileyerek Almanya'yı dünya şampiyonluğuna taşıdı.

Karşılaşma, baştan sona büyük bir çekişmeye sahne oldu ve basketbolseverleri adeta koltuklarına kilitlemeyi başardı. Sırbistan ve Almanya, mücadelelerinin başından itibaren skor üstünlüğünü ele geçirmek için sık sık başa baş bir mücadele sergiledi. İlk periyodu önde tamamlayan Sırbistan, ikinci periyotta Almanya’nın hızlı hücumlarına karşı direnç göstererek öne geçmeyi başardı.

Undefeated.

FOR THE FIRST TIME IN HISTORY, GERMANY ARE WORLD CHAMPIONS! #FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/byh5sxYvA3

— FIBA Basketball World Cup 2023 (@FIBAWC) September 10, 2023