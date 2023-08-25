2023 FIBA Dünya Kupası: İtalya, Karadağ, Avustralya ve Letonya galibiyetle başladı
2023 FIBA Dünya Kupası, Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde başladı.
Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası’nda ilk gün maçları tamamlandı.
Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış gününde A, D, E ve H gruplarında 8 maç oynandı.
Turnuvanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu:
- Angola-İtalya: 67-81
- Dominik Cumhuriyeti-Filipinler: 87-81
- D Grubu:
- Meksika-Karadağ: 71-91
- Mısır-Litvanya: 67-93
- E Grubu:
- Finlandiya-Avustralya: 72-98
- Almanya-Japonya: 81-63
- H Grubu:
- Letonya-Lübnan: 109-70
- Kanada-Fransa: 95-65
(AA)