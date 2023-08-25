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2023 FIBA Dünya Kupası: İtalya, Karadağ, Avustralya ve Letonya galibiyetle başladı

2023 FIBA Dünya Kupası, Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde başladı.

Yayınlanma: 15:05 - 25 Ağustos 2023 Güncellenme:
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2023 FIBA Dünya Kupası: İtalya, Karadağ, Avustralya ve Letonya galibiyetle başladı

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası’nda ilk gün maçları tamamlandı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın açılış gününde A, D, E ve H gruplarında 8 maç oynandı.

Turnuvanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

  • A Grubu:
  • Angola-İtalya: 67-81
  • Dominik Cumhuriyeti-Filipinler: 87-81
  • D Grubu:
  • Meksika-Karadağ: 71-91
  • Mısır-Litvanya: 67-93
  • E Grubu:
  • Finlandiya-Avustralya: 72-98
  • Almanya-Japonya: 81-63
  • H Grubu:
  • Letonya-Lübnan: 109-70
  • Kanada-Fransa: 95-65

(AA)

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