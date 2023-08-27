2023 FIBA Dünya Kupası’nda 3. gün heyecanı
3. gün maçlarıyla FIBA Dünya Kupası'nda heyecan dorukta! Dominik Cumhuriyeti, Litvanya, Almanya ve Kanada, günün sürpriz sonuçlarıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası’nda 3. gün maçları tamamlandı.
Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A, D, E ve H gruplarında 8 maç oynandı.
İkinci karşılaşmaların ardından Dominik Cumhuriyeti A, Litvanya D, Almanya E, Kanada da H grubunun zirvesinde yer aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
- İtalya-Dominik Cumhuriyeti: 82-87
- Filipinler-Angola: 70-80
D Grubu:
- Karadağ-Mısır: 89-74
- Litvanya-Meksika: 96-66
E Grubu:
- Avustralya-Almanya: 82-85
- Japonya-Finlandiya 98-88
H Grubu:
- Lübnan-Kanada: 73-128
- Fransa-Letonya 86-88
(AA)