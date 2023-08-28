2023 FIBA Dünya Kupası’nda 4. gün tamamlandı: Sırbistan, ABD, Slovenya ve İspanya lider
2023 FIBA Dünya Kupası'nda B, C, F ve G gruplarında yaşanan kıyasıya mücadelenin ardından Sırbistan, ABD, Slovenya ve İspanya'nın liderlik koltuğuna oturduğu günün sonuçları...
Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası’nda 4. gün maçları tamamlandı.
Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 8 maç oynandı.
İkinci karşılaşmaların ardından Sırbistan B, ABD C, Slovenya F, İspanya da G grubunun zirvesinde yer aldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
- Çin-Güney Sudan: 69-89
- Porto Riko-Sırbistan: 77-94
C Grubu:
- Yeni Zelanda-Ürdün: 95-87 (Uzatmada)
- Yunanistan-ABD: 81-109
F Grubu:
- Venezuela-Yeşil Burun Adaları: 75-81
- Gürcistan-Slovenya: 67-88
G Grubu:
- Fildişi Sahili-İran: 71-69
- Brezilya-İspanya: 78-96
(AA)