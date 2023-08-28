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2023 FIBA Dünya Kupası’nda 4. gün tamamlandı: Sırbistan, ABD, Slovenya ve İspanya lider

2023 FIBA Dünya Kupası'nda B, C, F ve G gruplarında yaşanan kıyasıya mücadelenin ardından Sırbistan, ABD, Slovenya ve İspanya'nın liderlik koltuğuna oturduğu günün sonuçları...

Yayınlanma: 20:48 - 28 Ağustos 2023 Güncellenme:
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2023 FIBA Dünya Kupası’nda 4. gün tamamlandı: Sırbistan, ABD, Slovenya ve İspanya lider

Basketbolda 2023 FIBA Dünya Kupası’nda 4. gün maçları tamamlandı.

Filipinler, Japonya ve Endonezya’nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B, C, F ve G gruplarında 8 maç oynandı.

İkinci karşılaşmaların ardından Sırbistan B, ABD C, Slovenya F, İspanya da G grubunun zirvesinde yer aldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

  • Çin-Güney Sudan: 69-89
  • Porto Riko-Sırbistan: 77-94

C Grubu:

  • Yeni Zelanda-Ürdün: 95-87 (Uzatmada)
  • Yunanistan-ABD: 81-109

F Grubu:

  • Venezuela-Yeşil Burun Adaları: 75-81
  • Gürcistan-Slovenya: 67-88

G Grubu:

  • Fildişi Sahili-İran: 71-69
  • Brezilya-İspanya: 78-96

(AA)

ABD Brezilya Çin Dünya Dünya Kupası Endonezya Fildişi Sahili Filipinler Güney Sudan Gürcistan İran İspanya Japonya Porto Sırbistan Slovenya
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