38 bin barajını aşan LeBron James rekora çok yakın!

Philadelphia 76ers'a yenildikleri maçta attığı sayılarla NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan 2. isim olan LeBron James, tüm zamanların en skoreri olmaya çok ama çok yaklaştı.

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NBA’de Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, dün gece Philadelphia 76ers’a karşı 35 sayı atarak NBA tarihinde 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu oldu. NBA kariyerinde şu ana kadar 38 bin 24 sayıya sahip LeBron James’in, Kareem Abdul-Jabbar’ı geçerek NBA’in tüm zamanların en skorer ismi olmasına sadece 364 sayı kaldı.​​​​​

Ocak 2006’da LeBron James, 5 bin sayı barajını geçerek NBA tarihinde bu başarıyı elde eden en genç oyuncu olmuştu.

30 BİNİ 2018’DE GEÇMİŞTİ

‘Kral’ James, 2008’de 10 bin, 2013’de 20 bin, 2018’de ise 30 bin sayı barajını geride bırakmıştı.

NBA’de Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers’ı konuk ettiği maçta rakibine 113-112’lik skorla yenildi.

Lakers’ta karşılaşmayı 35 sayıyla tamamlayan LeBron James, NBA tarihine geçerek Kareem Abdul-Jabbar’ın ardından 38 bin sayı barajını aşan ikinci oyuncu oldu.

NBA kariyerini 1989 yılında tamamlayan Kareem Abdul-Jabbar, NBA’de kaydettiği 38 bin 387 sayı ile hala tarihin en fazla sayı atan oyuncu konumunda bulunuyor. (AA)